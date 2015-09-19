محافظ أسيوط: فتح مخابز جديدة بالقرى والنجوع لتغطية المناطق المحرومة

أشاد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بمنظومة الخبز الجديدة منذ تطبيقها بمدينة أسيوط فى مايو الماضى حتى تعميمها فى كافة مراكز وقرى المحافظة فى النصف الثانى لشهر يونيو؛ ما أدى إلى توفير الخبز للمواطنين ومنع التزاحم أمام المخابز.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية له أنه جارى حصر أعداد المخابز والمواطنين والخبز الذى يتم إنتاجه بكافة قرى ونجوع ومراكز المحافظة عقب تطبيق المنظومة الجديدة لتسهيل عملية الربط وتوفير الخبز لجميع المواطنين موضحاً أنه يوجد 1400 مخبز على مستوى المحافظة فى الوقت الذى تحتاج فيه المحافظة إلى 418 مخبز جديد تم إنشاء وفتح 100 مخبز منها حتى الآن وجارى فتح 318 مخبزا آخرين فى الفترة المقبلة موزعة بالعزب والنجوع التابعة للقرى حتى يتم سد احتياجات المواطنين من الخبز فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضاف "الدسوقى" أنه تم وضع لائحة تنفيذية لفتح واختيار المخابز الجديدة بالعزب والنجوع بحيث يتم النزول بالكثافة السكانية بالمنطقة التى يغطيها كل مخبز إلى 2500 نسمة وأن تكون المسافة بين المخبز والأخر تصل إلى 500م مؤكدا أنه يتم التعامل بمرونة فى حالة وجود عزب أقل من الكثافة السكانية المطلوبة وبعيدة عن أية مخابز موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من التموين والمتابعة الميدانية ورئيسى المركز والوحدة المحلية والإدارة الهندسية لحصر العزب والنجوع تمهيدا لفتح مخابز جديدة بتلك المناطق طبقاً للشروط المحددة.