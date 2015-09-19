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جمعية مصر الخير والأورمان توزع 100 أضحية فى قرى أسيوط

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جمعية مصر الخير والأورمان توزع 100 أضحية فى قرى أسيوط جمعية مصر الخير والأورمان توزع 100 أضحية فى قرى أسيوط
أكد مصطفى أبوغدير، مستشار محافظة أسيوط للشئون الاجتماعية، أن المحافظة أعلنت عن اختيار 50 قرية على مستوى المحافظة من 3 إلى 5 قرى فى كل مركز لتوفير عدد 2 من رؤوس الماشية توزع على الفقراء والمحتاجين بإجمالى 100 رأس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وذلك بالتعاون مع جمعية الخير وجمعية الأورمان.

وقال أبوغدير، إن توزيع لحوم الأضاحى على القرى الفقيرة تم بناء على توجيهات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، مشيرا إلى أن جمعية مصر الخير تبرعت بـ35 رأس ماشية بينما تبرعت جمعية الأورمان بـ65 رأس منوها عن أن توزيع اللحوم فى القرى سيكون من خلال لجنة مكونة من الشئون الاجتماعية والطب البيطرى والتموين وجمعية الأورمان أو جمعية مصر الخير، حيث يتم وضع أولويات بدأت بالأرامل والمرأة المعيلة ثم الحالات الإنسانية والفقراء.

وأوضح أبوغدير أن هذه القرى هى نزلة السراقنا وعواجه والشيخ مساعد ومساره بمركز ديروط وقرى العصارة وعرب الأطاولة وعرب الكلابات والفيما وعرب العطيات القبلية بمركز الفتح وقرى الحسانى ونجع العيساوية بحرى والشيخ عمار والمطيعة والنويسة وريفا بمركز أسيوط وقرى البربا ونزلة الأبلق ومجريس بمركز صدفا وقرى الجاولى والشيخ والى وحى البستان بمركز منفلوط والمنشأة الصغرى وعنك وعرب التتالية والتتالية وقصير شرق النيل بمركز القوصية وقرى العزايزة والعامرى ودير الجنادلة والمشايعة وأولاد محمد بمركز الغنايم وقرى الشيخ شحاته والشامية والخوالد والوادى بمركز ساحل سليم وقرى الأقادمة والزيرة والبلايزة بمركز أبوتيج وقرى المعابدة وعرب العطيات البحرية وعرب القداديح وشقلقيل بمركز أبنوب وقرى النواورة والعتمانية والشيخ عثمان بمركز البدارى ومنطقة البيسرى وزرزارة والأربعين بغرب أسيوط ومنطقة الحمراء والوليدية بشرق أسيوط.

كما قرر محافظ أسيوط تجميع جلود عجول الأضاحى وبيعها وتوريد ثمنها لحساب علاج مرضى فيروس "سى".

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مصر 365

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