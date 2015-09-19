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انقاذ أكثر من 750 مهاجرا قبالة الساحل الليبى منذ الصباح

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انقاذ أكثر من 750 مهاجرا قبالة الساحل الليبى منذ الصباح انقاذ أكثر من 750 مهاجرا قبالة الساحل الليبى منذ الصباح
اعلنت منظمة اطباء بلا حدود انها انقذت منذ الساعات الاولى لصباح السبت اكثر من 750 مهاجرا كانوا على متن ثلاثة زوارق قبالة السواحل الليبية، وأنها تقوم حاليا بإنقاذ مزيد من المهاجرين في الموقع ذاته.

وقال المتحدث باسم المنظمة زين السعدي لوكالة فرانس برس "جرى انقاذ اكثر من 750 شخصا منذ الساعة الخامسة"كانوا على متن ثلاثة زوارق قبالة ليبيا، مضيفا ان "هناك عملية انقاذ تجري الان لزورق رابع".

وأضاف السعدي انه "سيجري نقل هؤلاء الاشخاص إلى مراكزنا في ايطاليا او اليونان".

وظهر في تسجيل مصور ارسلته منظمة اطباء بلا حدود إلى فرانس برس مئات الاشخاص وهم على متن سفينة المنظمة، بعضهم يحتضن الاخر، وبعضهم الاخر يصفق.

وقال سامي السبيحي وهو متحدث اخر باسم المنظمة، من على متن السفينة التي يعمل عليها 26 شخصا بينهم أطباء ان المهاجرين الذين جرى انقاذهم "من جنسيات متعددة"، موضحا ان "الجميع بخير وبصحة جيدة، وننتظر الان لنرى القارب الرابع كيف ستكون حالته".

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مصر 365