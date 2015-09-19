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البحرية الليبية تبدأ التحقيق مع طاقم الناقلة الروسية المتهمة بتهريب النفط

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البحرية الليبية تبدأ التحقيق مع طاقم الناقلة الروسية المتهمة بتهريب النفط البحرية الليبية تبدأ التحقيق مع طاقم الناقلة الروسية المتهمة بتهريب النفط
قال رئيس فرع جهاز خفر السواحل الليبى بالقطاع الأوسط العقيد رضا عيسى، إن ناقلة النفط الروسية التى ضبطت أمس الأول جنوب مدينة زوارة، أثناء شروعها فى عملية تعبئة الوقود لغرض التهريب ترسو الآن بميناء مصراتة.

وأضاف المسؤول العسكرى الليبى -فى تصريح صحفى اليوم السبت- "إن التحقيقات الآن جارية مع قبطان وأفراد الطاقم للناقلة الروسية، وعددهم 12، بينهم امراة روسية تعمل طباخة للطاقم على متن الناقلة، التى تحمل العلم الروسي"

وتابع بالقول "الناقلة دخلت المياة الليبية بدون أى ترخيص ولا إجراءات، وهدفها التزود بالوقود لغرض التهريب لكسب المال، وأقرب دولة يتم اللجوء إليها أحيانا لبيع الوقود هى مالطا".
>وأوضح أنه خلال 48 ساعة سيتم كشف نتيجة التحقيقات النهائية واتخاد الإجراءات اللازمة.

كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أعلنت أمس الأول الخميس، أن روسيا ستقوم بكل ما فى وسعها، لإطلاق سراح طاقم السفينة المحتجزة فى ليبيا.
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مصر 365