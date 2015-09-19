وفاة أربع حالات فى العراق يشتبه فى إصابتها بالكوليرا

تشتبه السلطات العراقية بكون اربع حالات وفاة حديثة ناتجة عن الاصابة بالكوليرا في مناطق بغرب بغداد، حيث يعاني المقيمون وبينهم نازحون، نقصا في المياه النظيفة، بحسب ما افاد متحدث باسم وزارة الصحة السبت.

وقال الطبيب رفاق طالب الاعرجي لوكالة فرانس برس "توفي لدينا اربعة اشخاص في ابو غريب، وهم يعانون من احتمالية اصابة بالكوليرا بنسبة عالية، لكننا ننتظر نتائج المختبر التي ستظهر يوم غد (الاحد).

وأشار إلى ان الوزارة اعلنت الاسبوع الماضي عن "وجود 12 حالة اصابة بالكوليرا" في ابو غريب ومدينة النجف في جنوب البلاد، مشيرا إلى انه تم تسجيل هذا الاسبوع "حالات اخرى في ابو غريب".

وعزا الاعرجي اسباب الاصابة بالكوليرا في هذه المناطق إلى "شرب المياه غير الصالحة، واعتماد الاهالي الشرب من النهر (الفرات) والآبار والماء الملوث بسبب انخفاض منسوب نهر الفرات هذه الفترة".

وأوضح ان فريقا من الوزارة تترأسه الوزيرة عديلة حمود حسين زار السبت ابو غريب وان "كل الجهود منصبة على منع انتشار المرض في المنطقة"، من خلال تعزيز الكوادر الطبية فيها وتشكيل خلية ازمة في وزارة الصحة.

وسجلت آخر حالات وفاة مؤكدة بالكوليرا في العراق في العام 2012، حين توفي اربعة اشخاص في اقليم كردستان في شمال البلاد.

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