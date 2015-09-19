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السيرة الذاتية لطارق الملا وزير البترول

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السيرة الذاتية لطارق الملا وزير البترول السيرة الذاتية لطارق الملا وزير البترول

المهندس طارق الملا، من مواليد يونيو عام 1962،  حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية –جامعة القاهرة– عام 1986 .

-التحق للعمل بشركة شيفرون العالمية فى يناير 1987 وحتى نهاية عام 2010 حيث:

- تدرج بالوظائف المختلفة بالشركة وتولى مسئوليات متعددة بالهندسة والعمليات والتخطيط والمبيعات إلى أن أصبح مديراً للمبيعات وعضواً بمجلس الإدارة فى عام 1998 ثم عضواً منتدباً للتسويق فى عام 2008 .

- ثم انتقل للعمل بجنوب إفريقيا بالمقر الرئيسى لشيفرون لإفريقيا والشرق الأوسط وأصبح مديراً إقليمياً لمنطقة وسط وجنوب إفريقيا وحتى نهاية عام 2010 .

- فى يناير 2011 التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول نائب لرئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية .

- من أغسطس 2011 – فبراير 2012 تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية .

- من مارس – أغسطس 2013 تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للعمليات بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية .

- وفى 22 أغسطس 2013 تم تكليفه برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول .

 

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