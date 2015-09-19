السيرة الذاتية للمستشار مجدي العجاتي وزير العدالة الإنتقالية

المستشار مجدي العجاتي، وزير العدالة الانتقالية، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع، لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات ولجنة شؤون الأحزاب.

العجاتي عمل ما يزيد عن 25 عامًا داخل مجلس الدولة بجميع أقسامه، وترأس إدارة الفتوى بوزارتي العدل والداخلية قبل توليه رئاسة الدائرة الأولى (فحص الطعون ) بالمحكمة الادارية العليا.

وأصدر العجاتي عددًا من الأحكام القضائية الهامة أبرزها حكم حل الحزب الوطني، كما كان عضوا بلجنة العشرة الخاصة بتعديل الدستور إلى أن ترأس قسم التشريع، وخلال فترة ترأسه له راجع أغلب التشريعات الصادرة بعد ثورة 30 يونيو.