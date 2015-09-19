أمن الإسكندرية يفض مسيرتين للإخوان ويلقى القبض على 4 من المشاركين

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، صباح اليوم برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى فض تظاهرتين للإخوان شرق وغرب المحافظة، وتم ضبط 4 منهم.

رصدت المتابعة الأمنية بدء تجمع لبعض الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى بشارع أحمد أبو سليمان دائرة قسم شرطة ثان الرمل، مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة، مخالفين قانون التظاهر.

انتقلت القوات وتم تفريقهم وضبط عدد "3" منهم كل من "حسين ال ع ال" 62 سنة عميد بحرى بالمعاش مقيم دائرة قسم أول الرمل، و"عبدالعزيز م ع ال" 45 سنة محام مقيم دائرة أول المنتزه، و"محمد ا ف" 33 سنة صيدلى مقيم دائرة سيدى جابر، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة قسم الدخيلة من ضبط "أحمد خ ع ال ع" 18 سنة طالب مقيم دائرة قسم أول العامرية "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى" أثناء قيامه وآخرون ببدء التجمع بمنطقة الهانوفيل - دائرة قسم شرطة الداخيلة، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة، وجار العرض على النيابة العامة.

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