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ضبط ٢٨ ألف لتر سولار خلال حملة تموينية بالقليوبية

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ضبط ٢٨ ألف لتر سولار خلال حملة تموينية بالقليوبية ضبط ٢٨ ألف لتر سولار خلال حملة تموينية بالقليوبية
أعلن جمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية عن شن حملة مكبرة على أسواق المحافظة لضبط الأسعار وضبط المهربين والمخالفين، حيث تم تحرير 5 محاضر لأنشطة مختلفة لعدم إعلان عن منهم محل حدايد وبويات فى قها ومحل بقالة فى قها وسوبر ماركت فى قليوب.

وأضاف السيد أنه تم تحرير المحضر رقم 21890 جنح مركز شبين القناطر ضد مصطفى ع ا لتجارته فى المواد البترولية بدون ترخيص وقيامه بمحاولة تهريب 8500 لتر سولار و20 ألف لتر آخرين مخلوطين بزيت سيارات مرتجعة.

وتم تحرير المحضر رقم 6861 ضد محمود فتحى محمد صاحب محل قطع غيار سيارات لعرضه للبيع علب أسبراى تلميع زجاج السيارات مجهولة المصدر وتحرر المحضر رقم 6862 ضد سيد محمد حسن صاحب مطعم أسماك فى قليوب لعدم حمل شهادات صحية.

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مصر 365

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