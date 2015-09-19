وصول ومغادرة 124 ألف راكب بموانئ البحر الأحمر خلال شهر أغسطس

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن موانئ الهيئة شهدت خلال شهر أغسطس الماضى وصول ومغادرة 124 ألفا و6 ركاب بزيادة بنسبة 11.93% عن الفترة المثيلة للعام الماضى وذلك من خلال استقبال 20 ألفا و601 راكب ومغادرة 103 آلاف و405 ركاب بموانئ نويبع وسفاجا والغردقة.

شهد ميناء نويبع وصول ومغادرة 31 ألفا و2019 راكبا من خلال استقبال 9496 راكبا ومغادرة 21 ألفا و219 راكبا كما شهد ميناء سفاجا وصول ومغادرة 68 ألفا و163 راكبا من خلال استقبال 9879 راكبا ومغادرة 58 ألفا و284 راكبا.

على جانب آخر شهد ميناء الغردقة وصول ومغادرة 24 ألفا و634 راكبا من خلال استقبال 1226 راكبا ومغادرة 23 ألفا و398 راكبا.

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 3500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، يشهد ميناء الأدبية اليوم استقبال السفينة نسى سى سما وعلى متنها 29 ألفا و328 طن زيوت نخيل قادمة من ميناء ينبع السعودى.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 366 راكبا و13 سيارة كما تغادر العبارة آيلة وعلى متنها 56 راكبا و11 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 41 شاحنة.