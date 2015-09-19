"القضاء الإدارى" بالأقصر تنظر اليوم 4 طعون انتخابية ضد عدد من المرشحين

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالأقصر، مساء اليوم السبت، 4 طعون تقدم بها أحد مرشحى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأبرزها طعن بإعادة تقسيم الدوائر بمحافظة الأقصر وخاصة الدائرتين الأولى والثانية، وطعن آخر ببطلان قائمة فى حب مصر واستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات، وإلزام اللجنة العليا بمنح الأحزاب والمرشحين بيان بأسماء الناخبين على قرص مدمج وفقا للقانون.

وكان محمد العشاوى المحامى ومرشح حزب التجمع لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن الدائرة الثانية مركز الأقصر قد تقدم بـ4 طعون الأول ضد اللجنة العليا للانتخابات الطلبات، يطالب بمنح المرشحين والأحزاب التى لها مرشحون لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بيان بأسماء الناخبين فى الدائرة الانتخابية بمحافظة الأقصر على قرص مدمج يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها.

وفى الطعن الثانى طالب "العشاوى" باستبعاد 12 مرشحا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل عن الدائرة الثانية مركز الأقصر– بحسب وصفه – وهم محمود محمد إبراهيم أبو زيد حزب المصريين الأحرار وعبد الناصر شمس الدين راجح مستقل وعبد السلام أبوالحجاج على إسماعيل مصر بلدى والطيرى حسن عبده حسن حزب مستقبل وطن وعلاء الدين راشد أحمد مستقل ورجب إبراهيم على محمود مستقل وحسانى أحمد بلال بدرى مستقل وعمر عبد الله على حسن حزب الوفد وعبد النبى حسن رشيدى أحمد مستقل وحشمت فكرى عبيدالله جاد مستقل وعادل محمد حرز الله محمد مستقل وحشمت عبد النعيم محمود مدنى حراس الثورة.

وفى الطعن الثالث يطالب بإعادة تقسيم الدائرة الأولى والثانية بمحافظة الأقصر وقف السير فى إجراء الانتخابات البرلمانية 2015 بهما لحين الفصل فى إعادة تقسميهما من جديد وفقا للقانون والدستور وذلك لوجود تباين واختلاف واضح بين الدائرة الأولى والثانية بمحافظة الأقصر، ويعد إخلالا جسيما بمبدأ التكافؤ فى الفرص بين المرشحين، أما الطعن الرابع فيتضمن المطالبة ببطلان قائمة فى حب مصر واستبعاد المطعون ضده "حمادة العمارى" من الترشح على قائمة فى "حب مصر" لقطاع جنوب الصعيد.