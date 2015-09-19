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ضبط طاقم مركب صيد بالإسكندرية لتوصيله 50 شخصا لسواحل ليبيا بطريقة غير شرعية

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ضبط طاقم مركب صيد بالإسكندرية لتوصيله 50 شخصا لسواحل ليبيا بطريقة غير شرعية ضبط طاقم مركب صيد بالإسكندرية لتوصيله 50 شخصا لسواحل ليبيا بطريقة غير شرعية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، فى ضبط طاقم مركب صيد قام بتوصيل مواطنين من جنسيات مختلفة إلى سواحل ليبيا فى طريق تهريبهم إلى دول أوروبية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك بشأن ضبط مركب الصيد المسماه " الحاج صالح الجديد " ملك "عبد القادر م ر" وعلى متنها طاقمها المكون من عدد "18" شخصا وأثناء إبحارها بمياه البحر أمام ساحل الميناء الشرقى دائرة القسم، وقرروا بانطلاقهم بالمركب من بوغاز رشيد، واستقل معهم عدد "50" شخصا من جنسيات مختلفة "هجرة غير شرعية" من أمام مدينة البرلس – كفر الشيخ قاموا بتوصيلهم إلى السواحل الليبية بمدينة درنانظير مبالغ مالية وما قررته النيابة بحجز المتهمين وإعادة عرضهم رفقة تحريات مباحث الأموال العامة.

وبإعادة عرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق ويراعى التجديد لهم فى الميعاد القانونى.

كما قررت النيابة إيداع الطفلين "كريم أ م أ ال" و"ع م م ر" إحدى دور الرعاية الاجتماعية ويراعى التجديد لهما فى الميعاد القانونى.

وطالبت النيابة بضبط وإحضار كل من "عبد القادر م ر"، و"إسماعيل إ ر "، و"على ح إ"، و"حنفى ف أ ف"، ويعرضوا فور ضبطهم مع استمرار التحفظ على المركب لحين صدور قرار أخر بشأنها.

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مصر 365