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وصول المتهمين فى "أحداث عنف ماسبيرو" لمقر محاكمتهم بمعهد الأمناء

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وصول المتهمين فى "أحداث عنف ماسبيرو" لمقر محاكمتهم بمعهد الأمناء وصول المتهمين فى "أحداث عنف ماسبيرو" لمقر محاكمتهم بمعهد الأمناء
وصل منذ قليل، 17 متهما محبوسين على ذمة التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف ماسبيرو"، لمقر محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

وأُودع المتهمون بقفص الاتهام الزجاجى بقاعة المحكمة، تمهيدًا لبدء جلسة محاكمتهم التى من المقرر بدءها بعد قليل، أمام الدائرة 28 جنوب القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى ستشهد استكمال سماع شهود الإثبات فى القضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحوٍ ترتب عليه تكدير السلم العام.

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