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القبض على فتاة تدير مسكنها لأعمال الدعارة بالإسكندرية

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القبض على فتاة تدير مسكنها لأعمال الدعارة بالإسكندرية القبض على فتاة تدير مسكنها لأعمال الدعارة بالإسكندرية
نجحت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة العميد شريف التلوانى رئيس مباحث الآداب، فى ضبط فتاة تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب العامة.

كانت وردت معلومات للرائد عمرو نعيم الضابط بقسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد قيام "س ع ف" بإدارة شقة بدائرة قسم ثان المنتزه لأعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "س ع ف" 27 سنة بدون عمل مقيمة دائرة قسم ثان المنتزه، و"ف أ م و" 24 سنة بدون عمل "لها معلومات جنائية مسجلة" مقيمة دائرة قسم أول الرمل، و"م ش أ ع" 30 سنة سائق مقيم المعصرة – محافظة القاهرة.

كما تم ضبط بالشقة "مبلغ 1000 جنيه – هاتفى محمول – زجاجة خمر"، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365