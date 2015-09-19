باندورا تطلق تعليقتها الثانية من وحي الثقافة العربية «الدلة»

الرياض - خلود أحمد

أطلقت باندورا مجموعتها الجديدة لموسم خريف 2015 تتوجها تعليقة السوار الجديدة «الدلة». حضر حفل الإطلاق لفيف من الإعلاميين والمصممين المحليين وأعلام المجتمع في الأناقة ليكتشفوا جديد باندورا للخريف، كما اطلعوا على جزء من مجموعة الشتاء القادم. وكان نجم الحفل تعليقة السوار «الدلة» وهي ثاني تعليقة من باندورا مستوحاة من التراث العربي بعد تعليقة «الجمل» التي صدرت في 2013.

استوحت فكرة التعليقة من الدلة التقليدية للقهوة العربية المرتبطة بالكرم وحسن الضيافة والذوق الرفيع لدى العرب. ويستمتع العرب والأجانب سواء بخصوصية القهوة العربية ومذاقها الرائع.

تم تصميم التعليقة بتفاصيل دقيقة تحاكي نقوشات الدلة العربية التقليدية، وبمهارة فائقة تجعل منها قطعة فنية مصغرة. وقال توماس كنودسن، المدير العام لدى باندورا الشرق الأوسط: «تمتاز باندورا بأنها علامة تقدم الأناقة العالمية التي تكتمل باللمسة الشخصية لصاحبتها، مع تواصلها بالثقافات الإقليمية في الأسواق التي تتواجد فيها. وفي الشرق الأوسط نفخر بأن نقدم لمحبي مجوهرات باندورا تعليقة جديدة يحملونها معهم حول العالم لتذكرهم بلحظات خاصة وذكريات تحمل سحر الشرق العربي».