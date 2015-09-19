حقائب استثنائية تظهر على السجادة الحمراء

نبحث عن كل جديد في عالم الموضة والأزياء لنوافيك به مباشرةً، وفي إطلالات السجادة الحمراء هذا العام جذبتنا اختيارات استثنائية لحقائب النجمات، حيث ظهرت حقائب غريبة بتصاميم لافتة وبعيدة عما نشاهده عادةً.

يتكرر ظهور الحقائب البراقة ذات التصاميم اللافتة والغريبة على السجادة الحمراء من فترة لأخرى كحقيبة السمكة الحمراء التي اختارتها بلاك ليفلي Blake Lively والجمجمة المخيفة التي زينت إطلالة كيلي أوزبورن Kelly Osbourne ، وقد يكون هذا النوع من الحقائب مناسب لإطلالات السهرات، ولكن احرصي على أن يكون تصميم الحقيبة مناسبًا لإطلالتك حتى لا تكون كشيء شاذ عنها .

وتميل بعض النجمات لاختيار حقائب خاصة تحمل أسماءهنّ وعبارات مختارة، كحقيبة تايلر سويفت Taylor Swift التي تحمل اسم أغنيتها Bad Blood في حفل Billboard لهذا العام ، والهدية المميزة التي قدمتها ماركة Olympia Le-Tan لكيم كارداشيان بمناسبة زفافها، حيث تحمل هذه الحقيبة رسمة تصور كيم وزوجها كانييه في حفل الزفاف مع عبارة

Mr &Mrs West , A love story .

وقد ظهرت بعض التصاميم الجميلة ولكنها بدت غريبةً كحقيبة Chanel الشفافة التي تأخذ شكل الكرة الأرضية في إطلالة بايتون ليست Peyton List وحقيبة كارا ديليفين

Cara Delevingne المميزة من Fendi كما شاهدنا تصاميم أخرى لا نجد أي تفسير لغرابتها إذ بدت كإكسسوار مناسب لحفلة تنكرية كحقيبة Chanel التي تأخذ شكل علبة الحليب في إطلالة روزي هنتنغتون Rosie Huntington وحقيبة مايلي سايرس Miley Cyrus المصنوعة من البالونات .

شاهدي معنا أغرب الحقائب على السجادة الحمراء وشاركينا برأيك بها .