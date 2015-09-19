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انتحار مريض نفسى بتناول زجاجة مبيد حشرى فى البحيرة

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انتحار مريض نفسى بتناول زجاجة مبيد حشرى فى البحيرة انتحار مريض نفسى بتناول زجاجة مبيد حشرى فى البحيرة
عثر صباح اليوم أهالى قرية الشابورة التابعة لمركز شرطة أبو حمص على جثة لشخص مريض نفسى بأرض زراعية.

تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة "ج ف ال ب" عامل زراعى مسجاة بأرض زراعية ملك "رزق سيد أحمد" بذات الناحية، وبجواره زجاجة مبيد حشرى، ولا توجد إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو حمص العام، وورد تقرير الطبيب الشرعى يفيد بعدم وجود إصابات ظاهرية وامتلاء معدة المتوفى بمبيد حشرى ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال كل من "ف ع ط" ربة منزل زوجة المتوفى، و"ع ج أ" عامل "نجل عم المتوفى"، قررا أن المتوفى كان يعانى من اضطرابات نفسية وسابقة محاولته الانتحار ولم يتهما أحدا بذلك، وتحرر المحضر 10466/2015 إدارى المركز.

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مصر 365