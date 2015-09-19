محافظ الوادى الجديد يصرف إعانات عاجلة للمرضى فى أول أيام العيد

وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على صرف إعانات عاجلة للمرضى بالمستشفيات صباح أول أيام العيد، وذلك فى إطار تحقيق التكافل المجتمعى وإدخال البهجة على نفوس المرضى بالمستشفيات العامة وللتسرية عنهم ومشاركتهم فرحة العيد.

وأصدر عشماوى توجيهاته للجهاز التنفيذى بتشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتجهيز فرق الطوارئ فى مرافق مياه الشرب والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية والطرق والإسعاف، تحسبا لأية حالات طارئة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.