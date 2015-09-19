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مياه القناة تنظم ندوات توعية حول أهمية المياه وشبكات الصرف الصحى فى عيد الأضحى

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مياه القناة تنظم ندوات توعية حول أهمية المياه وشبكات الصرف الصحى فى عيد الأضحى مياه القناة تنظم ندوات توعية حول أهمية المياه وشبكات الصرف الصحى فى عيد الأضحى
أعلن عادل عبد المنعم المتحدث الإعلامى لشركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن إدارة التوعية ببورسعيد بتنفيذ ندوات توعية وإرشاد بمجمع إعلام بورسعيد حول المياه وكيفية الحفاظ على كل قطرة مياه، والحفاظ على الصرف الصحى فيما يخص موسم الأضاحى.

جاء ذلك فى إطار سلسلة الندوات التى تقوم بها شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى فى القطاعات الثلاثة السويس بورسعيد الإسماعيلية.

حاضر فى الندوة كل من ميرفت الخولى مدير عام مجمع إعلام بورسعيد والمهندس محمد البولاقى، نائب رئيس القطاع والمهندس مصطفى التابعى، مدير عام المياه، والمهندس علاء عبد الرحيم، مدير عام التشغيل والصيانة، هشام كامل مدير إدارة العلاقات العامة.

وأشار عبد المنعم إلى أن الندوة بدأت بالنقاش حول المياه التى يتم صرفها فى بحيرة المنزلة ومدى مطابقتها للقياسات العالمية ودور الدولة حاليا فى تطهير هذه البحيرة.

كما تناولت الندوة دور المرأة فى الحفاظ على المياه وعن الاستخدام الأمثل لشبكة الصرف الصحى بعدم إلقاء المخلفات ودور الشركة الحالى فى عمليات الصيانة للمحطات والشبكات ونتائج هذه الصيانات وزيادة جودة المياه فى الجنوب وقرى الغرب.
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مصر 365

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