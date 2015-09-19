البحرية الليبية: إنقاذ 102 مهاجر غير شرعى على بعد 25 ميلاً شرق طرابلس

تمكن جهاز حرس السواحل الليبى وبالتعاون مع السفينة أنوار الخليج التابعة لشركة النقل البحرى من إنقاذ عدد 102 مهاجر غير شرعى من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث الرسمى باسم القوات البحرية عقيد بحار أيوب قاسم- فى تصريح صباح اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن عملية الإنقاذ التى قامت بها السفينة "أنوار الخليج" أثناء رحلة لها بين طبرق والزاوية تمت على مسافة ما بين 22 إلى 25 ميلا شمال شرق طرابلس.

وأضاف أن حرس السواحل الليبى أرسل قاربين إنقاذ، ولكن نظرا لبعد المسافة وحالة البحر المضطرب طلب من السفينة أنوار الخليج القريبة من القارب الذى يحمل مهاجرين غير شرعيين إنقاذهم.

وأكد قاسم أنه طلب من السفينة "أنوار الخليج"المذكورة التوجه إلى ميناء طرابلس التجارى لتسليم المهاجرين غير الشرعيين بعد تعثر عملية إنقاذهم من قبل قوارب الإنقاذ التابعة لحرس السواحل نظرا لحالة البحر المضطربة.

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