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تنظيم داعش فى ليبيا يتبنى عملية اقتحام سجن بقاعدة معيتيقة بطرابلس

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تنظيم داعش فى ليبيا يتبنى عملية اقتحام سجن بقاعدة معيتيقة بطرابلس تنظيم داعش فى ليبيا يتبنى عملية اقتحام سجن بقاعدة معيتيقة بطرابلس
تبنى تنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا عملية الهجوم أمس على سجن "قوات الردع الخاصة" فى قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا، فى ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، السجن التابع لقوة الردع الخاصة بقاعدة معيتيقة الجوية بطرابلس، ما أسفر عن مقتل المسلحين ومصرع ثلاثة من قوة الردع الخاصة.

ونشر أحد مواقع "داعش" على صفحات التواصل الاجتماعى اليوم، صورة لأربعة من عناصره، وصفهم بـ"الانغماسيين" كُتب أسفلها "المجموعة الانغماسية التى اقتحمت مقر قوات الردع داخل مطار معيتيقة وسط مدينة طرابلس".

يذكر أن مسلحين حاولوا تهريب مجموعة من السجناء هم من المقبوض عليهم فى قضايا إرهابية قبل أن يتم التصدى لهم من قبل عناصر "قوة الردع" وتشتبك معهم لمدة ساعة، ما نتج عنه قتل المسلحين، وثلاثة من حراس السجن".
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