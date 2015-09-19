المرصد السورى: المعارضة تستهدف الفوعة وكفريا بـ 400 صاروخ

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان- الذى يتخذ من لندن مقرا له- أن المعارضة أطلقت نحو 400 صاروخ على قريتى الفوعة وكفريا بإدلب، وفجرت فيهما 7 سيارات ملغومة على الأقل فى هجوم جديد على مناطق يسيطر عليها النظام.

وأوضح المرصد- حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت- أن جيش الفتح وهو تحالف لفصائل معارضة بينها جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا هاجم قريتى الفوعة وكفريا فى محافظة إدلب على الحدود التركية والتى تسيطر المعارضة على معظم مناطقها.

ويعيش آلاف المدنيين تحت الحصار هذا العام فى القريتين اللتين لا تزالان فى قبضة نظام الأسد.

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