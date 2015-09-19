إلقاء القبض على 27 متهما بالإرهاب فى السعودية خلال 3 أيام

تمكنت أجهزة الأمن السعودية من القاء القبض على 27 متهما جديدا، معظمهم سعوديون، بقضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكشفت " نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية اليوم السبت أن عدد من تم القاء القبض عليهم خلال الأيام الثلاثة ( 15 و 16 و 17) من الشهر الحالي بلغ 27 متهما جديدا جميعهم سعوديون، عدا متهم واحد "مقيم هندي".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أحبطت الثلاثاء الماضي بؤرتي إرهاب في ضرما غرب الرياض، وحي المونسية شرقا، وكثفت أجهزة الأمن نهاية الأسبوع الماضي عملياتها.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اعلن الأربعاء أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شقيقين من المنتمين إلى الجماعات الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار، وفرار آخرين في مكان آخر من العاصمة الرياض.

>