أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إلقاء القبض على 27 متهما بالإرهاب فى السعودية خلال 3 أيام

Google+ Print
إلقاء القبض على 27 متهما بالإرهاب فى السعودية خلال 3 أيام إلقاء القبض على 27 متهما بالإرهاب فى السعودية خلال 3 أيام
تمكنت أجهزة الأمن من القاء القبض على 27 متهما جديدا، معظمهم سعوديون، بقضايا الإرهاب وأمن الدولة خلال الثلاثة أيام الماضية.

وكشفت " نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية اليوم السبت أن عدد من تم القاء القبض عليهم خلال الأيام الثلاثة ( 15 و 16 و 17) من الشهر الحالي بلغ 27 متهما جديدا جميعهم سعوديون، عدا متهم واحد "مقيم هندي".

وكانت وزارة الداخلية السعودية أحبطت الثلاثاء الماضي بؤرتي إرهاب في ضرما غرب الرياض، وحي المونسية شرقا، وكثفت أجهزة الأمن نهاية الأسبوع الماضي عملياتها.

وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي اعلن الأربعاء أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شقيقين من المنتمين إلى الجماعات الإرهابية خلال تبادل لإطلاق النار، وفرار آخرين في مكان آخر من العاصمة الرياض.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات