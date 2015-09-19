دبلوماسى روسى: بوتين سيعلن مبادرة لحل الأزمة السورية فى الأمم المتحدة

أكد السفير الروسى فى لبنان ألكسندر زاسبكين، اليوم السبت، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيعلن خلال خطابه فى مقر الأمم المتحدة المقرر يوم 28 سبتمبر الجارى، مبادرة لحل الأزمة السورية ومواجهة الإرهاب.

وقال زاسبكين -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المبادرة تعتبر نتيجة للمشاورات التى أجرتها موسكو مع الدول الفاعلة والمؤثرة على الساحة السورية من ثلاث مراحل.

وأضاف أن المرحلة الأولى تنص على ضرورة توحيد جميع الأطراف لضرب تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا تحضيرا للاتفاق السياسى لحل الأزمة، والثانية على المستوى الخارجى تدعو القوى الإقليمية والدولية المؤثرة للضغط على المجموعات المسلحة من أجل القبول بالحل السياسى بينما تقتضى المرحلة الثالثة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف تمويل المجموعات المسلحة ومنع عبور المسلحين عبر حدود الدول المجاورة لسوريا.

وأشار زاسبكين إلى أن موسكو ستقدم أيضا مبادرة بوتين لتشكيل جبهة لمواجهة الإرهاب تشمل جميع الأطراف الإقليمية بما فيها دول الخليج خلال اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزارى الذى تترأسه روسيا أواخر الشهر الجارى.

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