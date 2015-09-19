سلطنة عمان تندد باستهداف منزل سفيرها فى اليمن

نددت سلطنة عمان بشدة، اليوم السبت، باستهداف منزل سفيرها في اليمن بدر المنذري، داعية الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الحرب في اليمن.

وأصدرت وزارة الخارجية العٌمانية بيانا نقلته وكالة الأنباء العمانية قالت فيه " تلقت السلطنة بأسف بالغ يوم أمس نبأ استهداف منزل سعادة السفير العٌماني في صنعاء الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على حرمة المقار الدبلوماسية".

وجاء في البيان أن السلطنة إذ تندد بأشد العبارات هذا العمل لترجو من الأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل إنهاء الحرب الحالية في اليمن قبل أن تشكل تهديداً خطيراً على أمن المنطقة.

حثت الخارجية العمانية الأطراف اليمنية على ضرورة نبذ الخلافات فيما بينها لضمان عودة الاستقرار والأمن إلى اليمن الشقيق.

>