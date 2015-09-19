من هو المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

نعى ديوان صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، " رعاه الله " المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 34 عاماً.

فيما يلي نبذة عن الراحل:

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- ولد الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل آل مكتوم في دبي في 12 نوفمبر 1981، وهو أكبر أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من الذكور، وثالث أنجاله من حيث الترتيب بعد الشيختين منال وحصة.



- درس في دبي وتخرج من مدرسة راشد الخاصة، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية سانت هيرست ويتخرج منها عام 2002.



- عرف الراحل بشغفه برياضة ركوب الخيل، وفي العام 2008 تولى أول منصب له باعتباره رئيساً للجنة الأولمبية الإماراتية.



>إنجازاته:

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