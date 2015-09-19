من هو المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم؟

نعى ديوان صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، " رعاه الله " المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت إثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 34 عاماً.
فيما يلي نبذة عن الراحل:
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- - ولد الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد بن مكتوم بن حشر بن مكتوم بن بطي بن سهيل آل مكتوم في دبي في 12 نوفمبر 1981، وهو أكبر أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من الذكور، وثالث أنجاله من حيث الترتيب بعد الشيختين منال وحصة.
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- - درس في دبي وتخرج من مدرسة راشد الخاصة، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية سانت هيرست ويتخرج منها عام 2002.
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- - عرف الراحل بشغفه برياضة ركوب الخيل، وفي العام 2008 تولى أول منصب له باعتباره رئيساً للجنة الأولمبية الإماراتية.
>إنجازاته:
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- - في 22 يوليو 1998 حل بالمركز الثاني في سباق ويكلوهيلز بإيرلندا.
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- - في 22 أغسطس 1998 توج بطلاً لبطولة ليزنبيرج الدولية للتحدي لمسافة 130 كلم بسويسرا.
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- - حصل على الميدالية الذهبية ضمن فريق الإمارات الحائز على بطولة أوروبا المفتوحة للناشئين في دوناشاجن بألمانيا، في 14 أغسطس (آب) 1999.
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- - في 27 مايو 2000 تمكن من انتزاع لقب بطولة إيطاليا للقدرة لمسافة 160 كلم.
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- - في 26 يوليو 2000 انتزع كأس آل مكتوم للقدرة بإيرلندا لمسافة 200 كلم.
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- - في 29 أكتوبر 2000 توج بطلاً لسباق بيزاليو لمسافة 102كلم بإسبانيا.
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- - في 29 سبتمبر 2001 توج مشاركة فرسان الإمارات في بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة بمنطقة بروجيا الإيطالية، بانتزاع الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي.
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- - في 12 مايو 2002 توج بطلاً لسباق جائزة رئيس الدولة للقدرة بأستراليا لمسافة 200 كلم على مدى يومين.
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- - حقق الفوز بلقب بطولة طيران الإمارات للقدرة "ماسترز" الذي أقيم في 19 مايو (أيار) 2002 بإيرلندا، لمسافة 122 كلم، كما توج بطلاً لسباق كأس إيرلندا للقدرة لمسافة 100 كلم.
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- - في 17 أغسطس 2002 توج بطلاً لبطولة فياكستين للقدرة "ماسترز" لمسافة 120 كلم بإسبانيا.
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- - في 31 أغسطس 2002، شهدت إيطاليا تتويجه بلقب بطولة كوستا سميرالدا "ماسترز" لمسافة 120 كلم.
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- - في مستهل مشاركاته صيف 2003 على الساحة الأوروبية توج بطلاً لسباق فرنسا للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي جرت فعالياته بمدينة لابول الفرنسية.
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- - في موسم 1999/98 تصدر ترتيب الفرسان في جائزة الإمارات العالمية لسباقات القدرة.
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- - بنهاية موسم 1999/98 توج رسمياً بطلاً لفرسان العالم، بعد أن تصدر التصنيف العالمي لفرسان القدرة.
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- - في 14 ديسمبر 2006 نال الميدالية الذهبية في أسياد الدوحة، لذلك أسماه العالم "بطل الأسياد" أو"سيد الأسياد"، ونال أيضاً على المستوى الفرقي الميدالية الذهبية.
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- - بلغ عدد المسابقات التي شاركت فيها خيوله حتى اليوم 159 سباقاً، وحصل على المركز الأول 25 مرة والثاني 32 مرة والثالث 13 مرة.