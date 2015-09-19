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ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

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ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم إثر نوبة قلبية .

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أسرة آل مكتوم الكرام بصادق العزاء والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..  " إنَّا لله وإنا إليه راجعون " .


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