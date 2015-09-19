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ديوان حاكم عجمان ينعي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

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ديوان حاكم عجمان ينعي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم ديوان حاكم عجمان ينعي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

 نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم .

واعرب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عن خالص عزائه ومواساته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأسرة آل مكتوم الكرام سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

وتقرر الحداد الرسمي في امارة عجمان وتنكيس الاعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة ثلاثة ايام .

"انا لله وانا اليه راجعون" .

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