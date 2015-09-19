لو عندك كولسترول.. تعرف على 5 نصائح ذهبية للحفاظ على صحتك

يعانى الكثير من الأشخاص بالإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم، وذلك يتسبب فى تعرض صحة وحياة الشخص المصاب للضرر، حيث إن ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم يتسبب فى الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين، والعديد من الأخطار الصحية.

وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الإصابة بارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين والسكتات القلبية والمخية.

وتابع استشارى السمنة والنحافة، أن الأطباء يقدمون الكثير من النصائح لمرضى الكولسترول، ومن أهمها تجنب الأطعمة الدسمة التى تعد من أهم أسباب الإصابة بارتفاعه.

وتقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الغذائية الهامة التى ينصح بتناولها لمريض ارتفاع الكولسترول ومنها:

>1- الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضراوات والفواكه.

>2- تجنب وضع الدهون فى الأطعمة حتى لا تتسبب فى ارتفاع نسبته.

>3- تناول الفول من الأشياء التى تساهم فى انخفاض نسبة الكولسترول فى الدم.

>4- ممارسة الرياضة بشكل يومى يقضى على الكولسترول.

>5- للأشخاص الذين يعانون من السمنة عليهم التخلص من الوزن الزائد تجنبا لارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.