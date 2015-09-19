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للنساء.. تعرفى على ثلاثة فيتامينات أساسية فى فترة الحمل

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للنساء.. تعرفى على ثلاثة فيتامينات أساسية فى فترة الحمل للنساء.. تعرفى على ثلاثة فيتامينات أساسية فى فترة الحمل
تتطلب فترة الحمل اهتماما ورعاية فائقة بصحة المرأة، وخاصة فيما يتعلق بحصولها على العناصر الغذائية والمعادن الهامة التى تساعدها فى تغذية الجنين دون تعرضها للضعف والوهن.

عن أهم الفيتامينات والمعادن التى يجب أن تحصل عليها الأم فى فترة الحمل، قال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، أن هناك ثلاثة عناصر أساسية يجب على المرأة أن تحرص على تناولها فى فترة الحمل، وهى:

- حمض الفوليك: ويفضل تناوله قبل الحمل بثلاثة أشهر، تستمر لشهر آخر بعد الحمل، ويساعد على حمض الفوليك على تحسين جودة بطانة الرحم، وتقليص فرص التعرض للإجهاض المبكر كما يعد عنصرا أساسيا فى بناء الخلايا الأولية للأجنة.

- الحديد: وينصح بتناوله منذ بداية الشهر الثالث، وبجرعة تتراوح من 800 إلى 100 وحدة، كما يفضل تناول الحديد بعد الطعام بفترة لا تقل عن ساعتين للعمل على سهولة امتصاصه.

- الكالسيوم: يتم تناوله منذ اليوم الأول للحمل وحتى انتهاء مرحلة الرضاعة الطبيعية، وبجرعة لا تقل عن 1000: 1200 وحدة يوميا.

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