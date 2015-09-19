العثور على سيارة مسروقة فى الإسماعيلية

عثر ضباط مباحث مركز فايد بالإسماعيلية أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بدائرة المركز على سيارة مبلغ بسرقتها متروكة على الطريق.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه إخطارا من الرائد أحمد عبد الله رئيس مباحث فايد، بأنه أثناء تفقده الحالة الأمنية وبرفقته معاونيه من ضباط المباحث، تم العثور على السيارة رقم (ط س أ 3219) ماركة نيسان صنى متروكة بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز.

بالكشف الفنى على السيارة تبين أنه مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 4453 لسنة 2015 جنح قسم السويس عن بلاغ (صلاح الدين محمد عبدالفتاح) مقيم الأربعين السويس.

تم التحفظ على السيارة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.