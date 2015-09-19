حبس عاطلين متهمين باغتصاب متسولة وإشعال النار فى جسدها بالخليفة

أمر المستشار عمرو شريف رئيس نيابة الخليفة والمقطم، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحبس المتهمين باغتصاب متسولة، وإشعال النيران فى جسدها بمنطقة المجزر الآلى فى البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان تلقى الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث الخليفة، بلاغا بالعثور على سيدة مقتولة حرقا أمام المجزر الآلى، وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليها معتادة التسول اصطحبها عاطلان إلى المجزر، وخدراها واعتديا عليها جنسيًا، وعندما غابت عن الوعى اعتقدا أنها ماتت وأشعلا النار فى جسدها وفرا هاربين.

وأعد رجال المباحث خطة من التحريات اللازمة التى توصلت إلى تحديد هوية عاطلين متهمين قاما بارتكاب الواقعة، وتمكنوا من القبض عليهما، عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، إلا أنهما فى بداية الأمر أمام النيابة أنكرا الواقعة، ثم اعترف أحدهما بالجريمة، وأقر بأن صديقه حرضه على ذلك، فقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد فى الميعاد القانونى لهما.