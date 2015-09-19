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ضبط عامل بحوزته سلاح نارى عقب إصابته أحد المارة بخرطوش بالدقهلية

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ضبط عامل بحوزته سلاح نارى عقب إصابته أحد المارة بخرطوش بالدقهلية ضبط عامل بحوزته سلاح نارى عقب إصابته أحد المارة بخرطوش بالدقهلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بحوزته سلاح نارى وهيروين بالمنصورة، بعد إصابته لأحد المارة برش خرطوش أثناء مشاجرة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بوصول بلاغ إلى مأمور قسم ثان المنصورة، بوصول "محمود.أ.إ" 16 سنة عامل، ومقيم شارع "عبده معروف" دائرة القسم، مصاباً برش خرطوش بالوجه والصدر والرقبة، وتم نقله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر بأنه حال سيره بالشارع محل إقامته، تصادف قيام "رضا لبن" مقيم بذات العنوان، بإطلاق عيار من سلاح نارى بحوزته أثناء تشاجره مع أحد الأشخاص فأحدث إصابته.

تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم وتبين أنه يُدعى "رضا ع ح" - 29 سنة عامل، وبحوزته فرد خرطوش وعدد (2 طلقة، 12 لفافة ورقية صغيرة الحجم تحوى جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى 380 جنيهاً)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، وأنه المستخدم فى ارتكاب الواقعة والمبلغ المالى من حصيلة تجارته.

تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11455/2015 جنح قسم ثان المنصورة، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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مصر 365