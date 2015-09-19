ضبط 14 قطعة سلاح نارى و36 قضية تموينية فى حملة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 14 قطعة سلاح نارى و36 قضية تموينية خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية ومسدس و8 بنادق خرطوش و4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 36 قضية تموينية متنوعة عبارة عن خبز ناقص الوزن وخبز غير صالح للاستخدام الآدمى بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار ولحوم فاسدة.