ضبط 14 قطعة سلاح نارى و36 قضية تموينية فى حملة بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 14 قطعة سلاح نارى و36 قضية تموينية خلال حملة شنتها المديرية لضبط الخارجين عن القانون.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد ضبط 14 قطعة سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن بندقية آلية ومسدس و8 بنادق خرطوش و4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 36 قضية تموينية متنوعة عبارة عن خبز ناقص الوزن وخبز غير صالح للاستخدام الآدمى بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار ولحوم فاسدة.