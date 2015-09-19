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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعرفة سبب حريق غرفة كهرباء روكسى

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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعرفة سبب حريق غرفة كهرباء روكسى النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعرفة سبب حريق غرفة كهرباء روكسى
أمرت نيابة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفى، بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق غرفة كهرباء نادى "هليو ليدو" لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، كما كلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

ونشب حريق فى كابينة كهرباء بداخل نادى "هليو ليدو"، بالقرب من ميدان روكسى بمصر الجديدة، نتيجة ماس كهربى، وانتقلت على الفور سيارتا إطفاء لإخماد الحريق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بداخل كابينة كهرباء بمنطقة روكسى، وعلى الفور انتقلت سيارتا إطفاء، وتم إخماد الحريق، وإبلاغ هيئة الكهرباء للعمل على إصلاح الكابينة وتبديل الوصلات الكهربية بعد تأثر المنطقة بانقطاع الكهرباء للعمل على إعادة التيار مرة أخرى للمكان.

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مصر 365

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