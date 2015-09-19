إعادة المرافعة في قضية محاكمة 21 من أنصار «مرسي» في أحداث أبو قرقاص في المنيا

تنظر محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار رفعت محمد على، إعادة المرافعة فى محاكمة 21 من مؤيدى مرسى فى أحداث إقتحام قسم شرطة أبو قرقاص لعدم المرافعة عن 3 متهمين لم يتم إعلانهم فى الجلسات الماضية .

وقال مصدر قضائى أًن القضية يحاكم فيها 21 متهما منهم 8 محبوسين بينهم قيادى بالجماعة الإسلامية ”رماح مسعود الجارحى ” متهمين بإقتحام قسم الشرطة ، عقب أحداث فض إعتصامى رابعة والنهضة ، والتعدى على قوات الأمن فى 21 من شهر أغسطس 2014.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى الجنايات ، ووجهت لهم تهمة إقتحام مركز أمنى والتظاهر والتحريض على العنف ، وإثارة الشغب ضد مؤسسات الدولة ، والإنتماء إلى جماعة محظور نشاطها على خلاف أحكام القانون.