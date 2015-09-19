ديوان حاكم دبي ينعي الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم

بسم الله الرحمن الرحيم " يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " . صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو حاكم دبي المرحوم الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم إثر نوبة قلبية .

وسوف يصلى على جثمان المغفور له باذن الله تعالى في مسجد زعبيل مساء اليوم ثم يوارى الثرى في مقبرة أم هرير في بر دبي . رحم الله الفقيد الشاب رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .

انا لله وانا اليه راجعون.

ويعلن الديوان الحداد في امارة دبي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم السبت وتنكيس الاعلام على الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي.

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