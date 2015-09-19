ضبط صيدلى وعاطل قبل ترويجهما 20 الف قرص مخدر بشرم الشيخ

تمكن ضباط قسم اول شرم الشيخ اليوم، من ضبط صيدلى وعاطل قبل قيامهما بترويج كمية من العقاقير المخدرة تقدر بحوالى 20 ألف قرص فى عيد الأضحى.

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من الرائد أحمد صالح رئيس مباحث قسم أول شرم الشيخ، يفيد ورود معلومات سرية للنقيب عمرو عبد العال معاون مباحث القسم عن قيام كل من "محمد ع ع ال " صيدلى و" جمال م س "عاطل بترويج كمية من العقاقير المخدرة بدائرة القسم بمناسبة عيد الأضحى.

تم عمل كمين لهما وتمكن النقيبين "عمرو عبد العال ومحمد عادل بإشراف الرائد أحمد صالح من ضبطهما وبحوزتهما 9200 قرص مخدر لعقار التامول لايف و102 عبوة منشطات جنسية بإجمالى 10000 قرص متنوع ومبلغ مالى وتحرر المحضر رقم 8286 جنايات قسم أول شرم الشيخ لسنة 2015، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.