تفحم سيارة فى ظروف غامضة بدمنهور.. ومالكتها: ماس كهربائى

تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق بسيارة بعزبة سعد دائرة قسم شرطة دمنهور قبل أن تنفجر السيارة بعد أن تفحمت تماما، تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين اشتعال النيران بالسيارة رقم س م د 9513 "ملاكى، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بأحد، نتج عن ذلك تفحم السيارة بالكامل.

بسؤال مالكة السيارة صباح محمود على ربه منزل ومقيمة بذات الناحية أرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالسيارة، مما أدى إلى نشوب الحريق بها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة، وتحرر المحضر 7146/2015 إدارى القسم.