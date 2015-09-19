أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تفحم سيارة فى ظروف غامضة بدمنهور.. ومالكتها: ماس كهربائى

Google+ Print
تفحم سيارة فى ظروف غامضة بدمنهور.. ومالكتها: ماس كهربائى تفحم سيارة فى ظروف غامضة بدمنهور.. ومالكتها: ماس كهربائى
تمكن رجال الحماية المدنية بالبحيرة من السيطرة على حريق بسيارة بعزبة سعد دائرة قسم شرطة دمنهور قبل أن تنفجر السيارة بعد أن تفحمت تماما، تم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين اشتعال النيران بالسيارة رقم س م د 9513 "ملاكى، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات بأحد، نتج عن ذلك تفحم السيارة بالكامل.

بسؤال مالكة السيارة صباح محمود على ربه منزل ومقيمة بذات الناحية أرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى بالسيارة، مما أدى إلى نشوب الحريق بها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك. تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة السيارة، وتحرر المحضر 7146/2015 إدارى القسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365