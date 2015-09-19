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سقوط 6 بائعين قبل ترويجهم 2 مليون و669 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية

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سقوط 6 بائعين قبل ترويجهم 2 مليون و669 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية سقوط 6 بائعين قبل ترويجهم 2 مليون و669 ألف صاروخ ألعاب نارية بالجمالية
شن ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط وملاحقة مروجى الألعاب النارية قبل ترويج بضائعهم بالسوق قبل احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتم ضبط 6 منهم بحوزتهم 2 مليون و669 ألف صاروخ العاب نارية كانوا يستعدون لترويجها.

وتمكنت القوات من ضبط كل من أحمد س.18 سنة تاجر وبحوزته 700.000 صاروخ بقصد الاتجار، وإبراهيم ح.31 سنة بائع وبحوزته 700.000 صاروخ بقصد الاتجار، وهيثم ع. 21 سنة تاجر وبحوزته 400.000 صاروخ بقصد الاتجار.

كما تم ضبط وليد ز.33 سنة تاجر وبحوزته 300.000 صاروخ بقصد الاتجار، وأحمد ا. 22 سنة تاجر وبحوزته 260.750 صاروخ بقصد الاتجار، ومحمد ع. 34 سنة تاجر وبحوزته 260.750 صاروخ بقصد الاتجار، وتحرر عن تلك الوقائع المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365