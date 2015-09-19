أخبار عاجلة

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط صاحب ورشة يتاجر فى الأسلحة النارية وبحوزته 3 فرد خرطوش بالزاوية

Google+ Print
سقوط صاحب ورشة يتاجر فى الأسلحة النارية وبحوزته 3 فرد خرطوش بالزاوية سقوط صاحب ورشة يتاجر فى الأسلحة النارية وبحوزته 3 فرد خرطوش بالزاوية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب ورشة بمنطقة الزاوية الحمراء لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية، وتم ضبط بحوزته 4 أسلحة نارية وكمية من الذخيرة واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء معلومات مفادها، قيام "وليد ف س" 35 سنة صاحب ورشة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية متخذا من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تمكن النقيب فؤاد جمال فؤاد معاون مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته 4 أسلحة نارية عبارة عن ( فرد روسى عيار 7.62×39مم وعدد 14 طلقة من ذات العيار ، 3 فرد خرطوش عيار 12مم وعدد 25 طلقة من ذات العيار) ومبلغ مالى 2900 جنيه.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8785 لسنة 2015م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365