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ضبط نجار مسلح بالدقهلية وبحوزته قنبلتى غاز مسيل للدموع

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ضبط نجار مسلح بالدقهلية وبحوزته قنبلتى غاز مسيل للدموع ضبط نجار مسلح بالدقهلية وبحوزته قنبلتى غاز مسيل للدموع
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر القبض على نجار مسلح وبحوزته قنبلتى غاز مسيل ألقى أحدهم بمشاجرة بالقرية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بضبط مصطفى.ا. إ.ب 23 سنة نجار مسلح، ومقيم قرية "بشلا" دائرة المركز وبحوزته قنبلتى غاز مسيل للدموع والسابق قيامه بإلقاء قنبلة غاز مسيل للدموع بمشاجرة بينه وبين آخرين بذات القرية، والمحرر بشأنها المحضر رقم 14628/2015 جنح المركز (سبق الإخطار بتاريخ 24/8/2015) بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، وقال إنه استولى عليها خلال فترة تجنيده، بدعوى استهلاكها أثناء اشتراكه بإحدى المأموريات، تم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16479/2015 جنح مركز ميت غمر، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365