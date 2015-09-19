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تشيلسي واثق من موقف مورينيو في واقعة الطبيبة.. لم يكن سبه موجها لها

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تشيلسي واثق من موقف مورينيو في واقعة الطبيبة.. لم يكن سبه موجها لها تشيلسي واثق من موقف مورينيو في واقعة الطبيبة.. لم يكن سبه موجها لها

كشفت صحيفة (جارديان) الإنجليزية أن نادي تشيلسي يثق أن مدربه جوزيه مورينيو لن يتعرض للإيقاف على خلفية الشكوى المقدمة للاتحاد الإنجليزي بأنه استخدم لغة بذيئة في توجيه السباب لطبيبة الفريق إيفا كارنييرو.

وأعلن تشيلسي أن مدربه لم يقصد توجيه السباب للطبيبة إذ قال (إبن العاهرة) وليس (إبنة العاهرة) بلغته البرتغالية في تعبير عن غضبه إثر سقوط لاعبه إدين أزار أرضا في الدقائق الأخيرة من مباراة سوانزي سيتي (2-2) في انطلاق الدوري الموسم الحالي.

وكشف عرضته قناة (سكاي سبورتس) الإنجليزية توجيه مورينيو السباب باللغة البرتغالية بعد اندفاع الطبيبة ومساعدها إلى أرضية الملعب دون إذنه لعلاج أزار.

ولم تظهر الطبيبة - التي استبعدها مورينيو من مباريات الفريق بعد تلك الواقعة - في تدريبات البلوز منذ ذلك الحين.

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فيديو اليوم السابع

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