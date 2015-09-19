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سرقة لاعبين بفريق بالميراس البرازيلي داخل سيارة أجرة

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سرقة لاعبين بفريق بالميراس البرازيلي داخل سيارة أجرة سرقة لاعبين بفريق بالميراس البرازيلي داخل سيارة أجرة

(إفي): تعرض الأرجنتينيون جوناثان كريستالدو وبابلو موتشي وأجوستين أيوني لاعبو فريق بالميراس البرازيلي لكرة القدم للسرقة داخل سيارة أجرة استقلوها في مطار كونجونهاس الدولي بساو باولو.

وأعلن فريق بالميراس الجمعة أن اللاعبين الثلاثة عادوا الخميس إلى ساو باولو بعد فوزهم في الدوري البرازيلي على فلومينينزي (1-4) في ريو دي جانيرو.

وقام مجهولون مسلحون ببنادق يستقلون دراجات نارية بتوقيف سيارة الأجرة وسرقة ساعة كريستالدو، وفقا للرواية الرسمية.

وذكرت الصحافة المحلية أن كريستالدو عرض على اللصوص أخذ هاتفه المحمول إلا أنهم أخذوا الساعة.

وعقب الحادث، قامت عناصر من الشرطة بحراسة اللاعبين حتى وصلوا لمعسكر تدريب بالميراس استعدادا لمواجهة جريميو اليوم السبت في الجولة الـ27 من الدوري.

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