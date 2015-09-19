لجنة الاستئناف بـ ' الويفا ' تؤكد العقوبة المفروضة على كرواتيا بسبب ' العنصرية '

(إفي): أكدت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم العقوبة المفروضة على المنتخب الكرواتي بخصم نقطة من رصيده وخوض مباراتيه المقبلتين بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية التي تقام في فرنسا العام المقبل دون جمهور، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة إيطاليا (1-1) التي أقيمت على ملعب بوليوود بالتصفيات الاوروبية في 12 يونيو.

وظهر رمز الصليب المعقوف على أرض الملعب أثناء مباراة ايطاليا التي أقيمت بدون جمهور بسبب الهتافات العنصرية في مواجهة سابقة أمام النرويج في إطار منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2016".

وأعلن "ويفا" اليوم الجمعة القرار الصادر عن لجنة الاستئناف برفض الطعن الذي تقدم به الاتحاد الكرواتي ضد القرار الذي اتخذته لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في 23 من يوليو الماضي.

وبهذا تخصم نقطة من رصيد كرواتيا بالتصفيات، وتخوض مباراتيها المقبلتين في مشوارها نحو كأس الأمم الأوروبية دون جمهور، وكذلك أصبح الاتحاد الكرواتي ملزما بدفع غرامة قيمتها 100 ألف يورو.

وتبقى للمنتخب الكرواتي مباراتان في التصفيات، حيث يستضيف في العاشر من الشهر المقبل نظيره البلغاري، قبل أن يحل ضيفا على مالطة في 13 من الشهر نفسه.