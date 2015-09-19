موراتا يحسم الجدل حول إمكانية العودة لريال مدريد

كشفت تقارير رغبة ريال مدريد في استعادة مهاجمه ألفارو موراتا الذي ينتهي تعاقده مع يوفنتوس الموسم الحالي.

وانتقل الدولي الإسباني إلى البيانكونيري صيف 2014 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.

ويملك ريال مدريد إمكانية استعادة صاحب الـ22 عاما مقابل مبلغ ما في صيف 2016، لكن يبدو أن الأمر سيكون صعبا وفقا لتصريحاته.

وقال موراتا لشبكة (سبورت ميديا ست) الإيطالية:"العودة لمدريد؟ مستحيل، يوفنتوس فريقي وأنا مرتاح هنا".

وأضاف "لا أفكر في أندية أخرى".

وصرح اللاعب أيضا في مقابلة مع قناة (سكاي سبورت إيطاليا) "أقدر رغبة مدريد في إعادتي، لكنني الآن أركز في تسجيل الأهداف والفوز بكل شيء ممكن مع يوفنتوس".