أخبار عاجلة

«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

موراتا يحسم الجدل حول إمكانية العودة لريال مدريد

Google+ Print
موراتا يحسم الجدل حول إمكانية العودة لريال مدريد موراتا يحسم الجدل حول إمكانية العودة لريال مدريد

كشفت تقارير رغبة ريال مدريد في استعادة مهاجمه ألفارو موراتا الذي ينتهي تعاقده مع يوفنتوس الموسم الحالي.

وانتقل الدولي الإسباني إلى البيانكونيري صيف 2014 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي الملكي.

ويملك ريال مدريد إمكانية استعادة صاحب الـ22 عاما مقابل مبلغ ما في صيف 2016، لكن يبدو أن الأمر سيكون صعبا وفقا لتصريحاته.

وقال موراتا لشبكة (سبورت ميديا ست) الإيطالية:"العودة لمدريد؟ مستحيل، يوفنتوس فريقي وأنا مرتاح هنا".

وأضاف "لا أفكر في أندية أخرى".

وصرح اللاعب أيضا في مقابلة مع قناة (سكاي سبورت إيطاليا) "أقدر رغبة مدريد في إعادتي، لكنني الآن أركز في تسجيل الأهداف والفوز بكل شيء ممكن مع يوفنتوس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع