متشددون يعدمون 56 من قوات الحكومة السورية فى قاعدة أبو الضهور الجوية(تحديث)

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن متشددون أعدموا 56 من أفراد قوات الحكومة السورية فى عملية اعدام جماعى بقاعدة جوية كانوا سيطروا عليها من الجيش فى وقت سابق من هذا الشهر بشمال غرب سوريا.>ونقل المرصد عن مصادر على الأرض قولها أن الاعدام نفذ فى قاعدة أبو الضهور الجوية منذ بضعة أيام. وكان تحالف لجماعات إسلامية بينها جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة سيطر على القاعدة الجوية فى محافظة إدلب فى التاسع من سبتمبر أيلول.

وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد هاتفيا "تأكدنا من ذلك مساء أمس عن طريق أناس شهدوا الواقعة وعبر بعض الصور التى وصلتنا. لقد نفذ الإعدام .

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