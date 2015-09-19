إصابة عدد من الفلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال غرب جنين

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى قرية عانين غرب جنين.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت قرية عانين فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.

ومن بين المصابين منال فارس محاميد، والطفل أمين محمد صالح عيسى (7 سنوات)، وجرى نقلهما إلى مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومى فى جنين لتلقى العلاج.

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