تحليل #في_القمة - طارق يحيي لـ في الجول: 4 أشياء يفعلها الزمالك للفوز على الأهلي

كيف ينجح الزمالك في الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر؟ سؤال من FilGoal.com يُجيب عنه طارق يحيي المدير الفني السابق للإسماعيلي ولاعب الزمالك الأسبق.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تحليل #في_القمة) عن كيف يفوز الأهلي على الزمالك؟ وماذا يفعل الزمالك للفوز على الأهلي؟

وسأل FilGoal.com طارق يحيي عن (كيف يفوز الزمالك على الأهلي؟).

وأجاب يحيي: "هنالك 4 أشياء على الزمالك فعلها من أجل الفوز على الأهلي والتتويج بكأس مصر".

وسرد يحيي لـFilGoal.com الأشياء الأربعة التي يفعلها الزمالك للفوز على الأهلي وكل ما يلي على لسان لاعب الزمالك الأسبق..

"1- يجب على فيريرا إعادة النظر في توقيت التغيير الأول للفريق في الشوط الثاني. فدائما يأتي التغيير في وقت متأخر ويكون باللاعب الخطأ. فيجب تغيير ذلك".

"2- العناصر المتوفرة الآن لا تمتلك الخبرات الكبيرة وخصوصا إن الصفقات الجديدة بالكامل من أندية الوسط. ولذلك لا بد تحضير المباراة من الجانب النفسي بشكل كبير من جانب فيريرا".

"3- لابد زرع ثقافة المكسب في كل لاعب قبل انطلاق المباراة. فيدخل الـ11 لاعب الملعب والكل يمتلك ثقافة الفوز".

"4- في لقاء الدوري بين الأهلي والزمالك اعتمد فيريرا أكثر على الدفاع ولم يخاطر بالهجوم. ولا يجب فعل ذلك في مباراة الكأس. يجب أن يكون هنالك توازن بين الدفاع والهجوم في المباراة".