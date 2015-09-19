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سائحة أمريكية مصابة في حادث الواحات تغادر بطائرة إسعاف خاصة

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سائحة أمريكية مصابة في حادث الواحات تغادر بطائرة إسعاف خاصة سائحة أمريكية مصابة في حادث الواحات تغادر بطائرة إسعاف خاصة

غادرت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، سائحة أمريكية مصابة فى حادث الواحات متوجهة بطائرة إسعاف “أمريكية” إلى اليونان في طريقها للولايات المتحدة لاستكمال علاجها من إصابتها في حادثة الواحات التى راح ضحيتها عدد من السياح المكسيكيين والمصريين.

صرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن المصابة الأمريكية ” April Corly ” مواليد 1978 وصلت مطار القاهرة داخل سيارة إسعاف مجهزة من مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر، وتم إنهاء إجراءاتها سفرها من صالة رقم 4 و غادرت بطائرة إسعاف بصحبة فريق طبى وتوجهت الطائرة إلى اليونان ومنها الولايات المتحدة حيث تعانى الراكبة الأمريكية من إصابات فى كتفها اليمنى وذراعها وساقها اليسرى.

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